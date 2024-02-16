الاتحاد الأوروبي يواصل شراء المحروقات من روسيا رغم محاولاته الجاهدة للتخلي عنها

استورد الاتحاد الأوروبي نفطا وغازا من روسيا العام الماضي بقيمة 29 مليار دولار، رغم العقوبات التي فرضها على استيراد حوامل الطاقة من من روسيا، ومحاولاته الجاهدة للتخلي عنها.

وحسب بيانات "يوروستات"، تراجعت قيمة مشتريات الاتحاد الأوروبي من النفط والغاز من روسيا العام الماضي خمس مرات إلى 29 مليار يورو.

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وأشارت البيانات إلى أن مشتريات الاتحاد الأوروبي من الذهب الأسود الروسي بلغت العام الماضي 21.3 مليون طن بقيمة 9.2 مليار يورو.

والمشترون الرئيسيون: بلغاريا (5.5 مليون طن سنويا)، وهنغاريا (4.7 مليون طن)، والتشيك (4.3 مليون طن)، وسلوفاكيا (4.6 مليون طن)، وبولندا (1.15 مليون طن)، وهولندا (831 ألف طن) والنمسا (9.3 ألف طن).

فيما وصلت مشتريات المشتقات النفطية الروسية إلى 4.2 مليون طن بقيمة 3.1 مليار يورو، وكان المشترون الرئيسيون: اليونان (841 ألف طن)، وألمانيا (771 ألف طن)، وبلجيكا (702 ألف طن).

في حين بلغت إمدادات الغاز من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي 22.4 مليون طن بقيمة 16.7 مليار يورو، وكان المشترون الرئيسيون: هنغاريا (4.7 مليون طن)، واليونان (3 ملايين طن) وبلجيكا (2.8 مليون طن).

وبعد إطلاق روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة على التجارة موسكو، وأعلن عن خطة للتخلي عن إمدادات النفط والغاز من روسيا.

لكن رغم القيود تواصل دول في الاتحاد الأوروبي شراء موارد الطاقة من روسيا، بما فيها الغاز المسال.

من جهتها بدأت روسيا توسيع علاقاتها مع الدول الآسيوية والاتجاه شرقا وبدأت تزيد إمدادات الطاقة إلى هذه الدول، ولاسيما الصين والهند.

المصدر: نوفوستي