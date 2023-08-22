للمرة الأولى.. "غازبروم" تشحن الوقود الأزرق عبر ممر الملاحة الشمالي

بدأت شركة الطاقة الروسية "غازبروم" بشحن الغاز الطبيعي المسال عبر طريق الملاحة الشمالي العابر للدائرة القطبية الشمالية المتجمدة.

ووفقا لخدمة تتبع السفن AIS فقد تم تحميل الناقلة "فيلكي نوفغارد" (Veliky Novgorod) بالغاز المسال بين 11 و14 أغسطس في محطة ضخ الغاز "بورتافيا" المطلة على بحر البلطيق وبعد ذلك توجهت شمالا.

ومن المقرر أن تصل الناقلة وجهتها النهائية في 12 سبتمبر، حيث عبرت أمس بحر بارنتس الشمالي.

وبذلك أصبحت "غازبروم" ثاني شركة تشحن الغاز المسال عبر الممر الشمالي بعد شركة "نوفاتيك" الروسية.

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وممر الملاحة الشمالي يمتد عبر الدائرة القطبية الشمالية ويربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

وتعمل روسيا بخطى حثيثة على تطوير الممر البحري، حيث تواصل تطوير أسطولها الأكبر في العالم من كاسحات الجليد لمرافقة السفن التجارية.

وتخطط موسكو لاستخدام الممر لتصدير النفط والغاز، ومن المتوقع أن يصبح الممر، طريقا تجاريا رئيسيا بين أوروبا وآسيا.

المصدر: RT