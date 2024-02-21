وزير الخارجية الأمريكي يصل البرازيل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء الثلاثاء، في أول زيارة له إلى البرازيل حيث سيلتقي الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وسيشارك في قمة مجموعة العشرين.

وتأتي الزيارة بعد بضعة أيام على تصريحات أطلقها دا سيلفا شبه فيها الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بالمحرقة النازية إبان الحرب العالمية الثانية.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر يوم الثلاثاء: "من الواضح أننا لا نوافق على هذه التصريحات. كنا واضحين جدا أننا لا نعتقد بحصول إبادة في غزة".

ويوم الأحد الماضي، اتهم الرئيس البرازيلي إسرائيل بارتكاب "إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين بغزة، مشبها ما تقوم به إسرائيل بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وكان لولا دا سيلفا قد أكد خلال زيارته إلى مصر في وقت سابق، أن إسرائيل تقتل فى غزة بشكل غير مسبوق، مشددا على أنه لا سلام دون قيام دولة فلسطينية

ومن جانبها، أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس الأحد، عن امتنانها لتصريحات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا التي وصف فيها ما يتعرض له قطاع غزة بـ "المحرقة" النازية.

وعلى خلفية ذلك، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا شخصا غير مرغوب فيه. كما استدعى السفير البرازيلي لدى إسرائيل فريدريكو ماير ووبخه فيما يتعلق بتصريحات لولا دا سيلفا.

المصدر: RT + فرانس برس