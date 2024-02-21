مادورو يصف اجتماعه مع لافروف بالمثمر والممتاز

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان مثمرا وممتازا.

وكتب الرئيس الفنزويلي على منصة "إكس" بعد استقباله وزير الخارجية الروسي يوم الثلاثاء: "اجتماع مثمر وممتاز مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقشنا خلاله مختلف مجالات العلاقات الثنائية، وتعزيز كامل الخريطة الاستراتيجية للتعاون بين روسيا وفنزويلا".

وفي كاراكاس، أجرى وزير الخارجية الروسي محادثات مع نظيره الفنزويلي، وشارك أيضا في الافتتاح الكبير للنصب التذكاري لألكسندر بوشكين.

وقام لافروف بزيارته لفنزويلا في إطار جولته في أمريكا اللاتينية، التي قد زار في مستهلها كوبا.

ومن المقرر أن يشارك لافروف في اجتماع وزراء الخارجية لدول مجموعة العشرين، الذي يعقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية من 20 إلى 22 فبراير.

المصدر: نوفوستي