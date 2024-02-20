شويغو: واشنطن تخيف مجلس الشيوخ بالأسلحة النووية الروسية في الفضاء لتوفير الدعم لأوكرانيا

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تخيف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي "بالأسلحة النووية الروسية في الفضاء" حتى يصوتوا لصالح الدعم الإضافي لأوكرانيا.

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وأوضح شويغو في حديثة مع رئيس تحرير وكالة "تاس" الروسية، أن السلطات الأمريكية التي تروج لمزاعم واهية حول مخططات روسية لنشر الأسلحة النووية في الفضاء، تحاول من خلال هذه الترهات الضغط على الكونغرس للمصادقة على حزمة المساعدات الإضافية لأوكرانيا والميزانية المقترحة ككل.

وأضاف أن الحكومة الأمريكية بهذه الإجراءات تحاول ترهيب مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس حتى يصوتوا في أسرع وقت ممكن على المساعدات والدعم المقترح للقوات الأوكرانية، والميزانية النهائية ككل.

وخلص شويغو إلى أنه يمكن لأي كان الحديث عما يريد والترويج لأي تهديد يريده، وفي نهاية المطاف ستدرك كما سيدرك الجميع أن لا وجود لمثل هذه التهديدات وغيرها مما يتم الترويج له ضمن البروباغندا الأمريكية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، أن موسكو كانت دائما معارضة وبشكل قاطع نشر الأسلحة النووية في الفضاء، وتدعو إلى الامتثال لجميع الاتفاقيات القائمة.

وأوضح أن روسيا لا تقوم في الفضاء إلا بما تقوم به الولايات المتحدة ودول أخرى، مشيرا إلى أن واشنطن تدرك ذلك جيدا.

وأشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماعه مع الرئيس بوتين، إلى أنه "لا يوجد مشاريع بشأن نشر الأسلحة النووية في الفضاء".

المصدر: تاس