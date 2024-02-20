مقتل امرأة وإصابة 6 أشخاص بقصف أوكراني على دونيتسك

أعلن عمدة مدينة دونيتسك أليسكي كوليمزين مقتل امرأة وإصابة ستة أشخاص بقصف أوكراني على مدينة دونيتسك اليوم الثلاثاء.

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وأضاف أن القصف أسفر عن إصابة 5 أشخاص في حي كييف بالمدينة وفتاة من مواليد 1988 في حي كويبيشيف.

واشار رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين إلى أن القوات الأوكرانية استخدمت قذائف المدفعية من عيار 122 ملم و155 ملم وأطلقت 31 قذيفة على المدينة، ما أدى إلى ألحاق ضرر بـ3 منازل و5 مواقع في النبية التحتية المدينة بما فيها روضة للأطفال ومبنى إداري.

المصدر: نوفوستي