أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني 1175عسكريا بين قتيل وجريح، وإسقاط مقاتلة "ميغ 29" و124 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 4 هجمات معادية وبلغت خسائر العدو 45 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع غربية.

على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وسيطرت على تحصينات هامة وبلغت خسائر العدو 395 عسكريا و3 دبابات بينها "ليوبارد" ألمانية و3 ناقلات جند مدرعة M113 أمريكية، وأسلحة ومدافع غربية وغيرها من المعدات العسكرية.

على محور أفدييفكا تواصل القوات الروسية تعزيز خطوطها وتطهير مواقع هامة وبلغت خسائر العدو 425 عسكريا بين قتيل وجريح ومعدات وأسلحة عسكرية.

على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 190 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو منها مدفع M777 أمريكي ومدافع FH-70 بريطانية، ومدفع مضاد للدباباتМТ-12 Rapier ومحطة Bukovel-AD للحرب الإلكترونية.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 120 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية له.

أسقطت دفاعاتنا مقاتلة "ميغ 29" بمقاطعة خيرسون.

أسقطت دفاعاتنا 7 صواريخ بريطانية Storm Shadow، وصاروخ "باتريوت" أمريكيا و3 صواريخ HIMARS أمريكية.

إسقاط 124 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه

المصدر: وزارة الدفاع الروسية