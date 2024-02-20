دونيتسك: القوات الروسية تواصل تطهير أفدييفكا من فلول قوات أوكرانية

أعلن يان غاغين مستشار رئيس جمهورية دونيتسك أن عسكريين أوكرانيين لم يتحدد عددهم بعد يتحصنون في مرافق مصنع فحم الكوك تحت الأرضية بأفدييفكا، كما سبق في مصنع "آزوفستال" في ماريوبول.

وأضاف غاغين: "لا يزال هناك عسكريون أوكرانيون بمصنع فحم الكوك بعضهم يقاومون، وبعضهم ينسحبون ويفرون..لا يمكننا تحديد أعدادهم بعد، حيث لا يزال الكثير من القوات المتواجدة مواقع المصنع كما حدث في مصنع "آزوفستال" بمدينة ماريوبول المحررة"، مشيرا إلى استمرار تطهير محيط أفدييفكا.

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مدينة أفدييفكا الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك السبت الماضي، وإبعاد قوات كييف عن مدينة دونيتسك، لمنع قصفها من قوات زيلينسكي.

وأعلن القائد الجديد للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي فجر السبت الماضي "انسحاب الوحدات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا والانتقال إلى الدفاع"، بعد يومين من فرار قواته أمام تقدم الجيش الروسي من جميع المحاور وقطع الإمدادات عن قوات كييف.

وأكدت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن عملية تحرير مدينة أفدييفكا نصر كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد أن سبق لكييف ورعاتها في الغرب أن أكدوا "صمود أفدييفكا وتحقيق انتصارات كبيرة فيها ومنع الجيش الروسي من اجتياحها".

يذكر أنه في مايو من عام 2022 حررت القوات الروسية مجمع "آزوفستال" الصناعي في ماريوبول الاستراتيجية جنوب شرق أوكرانيا، بعد استسلام آخر الجنود الأوكرانيين والمرتزقة.

المصدر: "نوفوستي"