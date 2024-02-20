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لوكاشينكو يحذر من استفزازات تعدها الاستخبارات البولندية والأمريكية لاتهام روسيا وبيلاروس بها

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لوكاشينكو يحذر من استفزازات تعدها الاستخبارات البولندية والأمريكية لاتهام روسيا وبيلاروس بها
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حذر رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو من خطط الاستخبارات البولندية والأمريكية لتنظيم استفزازات واسعة ضد المدنيين في بولندا، واتهام روسيا وبيلاروس بها.

ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله: "نحن على دراية بجميع السيناريوهات المعدّة لشن استفزازات وعمليات تطرفية من قبل مسلحين في أوكرانيا وبولندا وليتوانيا، وهذه المعلومات حصلت عليها أجهزة استخباراتنا وسننشرها قريبا".

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لوكاشينكو:
لوكاشينكو: "الناتو" حشد 32 ألف جندي وألف دبابة ومدرعة قرب حدود روسيا وبيلاروس

وتابع: "تستعد المخابرات البولندية والأمريكية لشن استفزاز واسعة النطاق ضد المدنيين في بولندا، لاتهام روسيا وبيلاروس لاحقا بها".

وأشار لوكاشينكو إلى أن "الناتو" حشد 32 ألف جندي وألف دبابة ومدرعة و235 طائرة ومروحية قرب حدود روسيا وبيلاروس.

المصدر: تاس

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