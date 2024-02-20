خبير: بوتين وحّد الروس حوله خلافا للساسة الغربيين الذين يعصف بهم التشرذم

أكد البروفيسور في جامعة سنغافورة الوطنية سي راجا موهان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استطاع في أزمة أوكرانيا تعزيز موقفه ووحدة الصف في روسيا، خلافا لساسة الغرب وتشرذمهم.

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وقال راجا موهان في تعليق نشرته مجلة "فورين بوليسي": "روسيا عززت وحدتها الداخلية في أزمة أوكرانيا، قياسا بالخلافات الحادة داخل الولايات المتحدة، وبينها وبين حلفائها الأوروبيين، وبين أوروبا الغربية والشرقية، وداخل أوروبا الوسطى".

وأضاف أن هذه التناقضات احتدمت بسبب عدم تحقيق أوكرانيا أي انتصارات عسكرية في عام 2023.

وتابع: "قد تكون هذه الخلافات غير متوقعة، إلا أنها ليست مفاجئة. فكل الحروب الكبرى لها تأثير قوي على السياسة الداخلية للدول المعنية، كما لا يوجد إجماع في الغرب على استمرار النزاع وشروط السلام".

وكان الرئيس التشيكي بيتر بافيل قد أكد في وقت سابق أن الإرهاق الناجم عن نزاع أوكرانيا واضح بين أطراف النزاع، وجميع البلدان التي تدعم كييف أو موسكو، ما سيؤدي إلى ضغوط متزايدة لإنهاء الحرب.

المصدر: نوفوستي