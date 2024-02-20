نائب روسي يطالب بإعلان الولايات المتحدة دولة معتدية

طالب عضو مجلس "الدوما" الروسي عن القرم ميخائيل شيريميت بإعلان الولايات المتحدة دولة معتدية، بسبب تسليحها أوكرانيا ودعمها المباشر لها.

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وقال شيريميت في حديث لوكالة "نوفوستي": "يجب إعلان الولايات المتحدة دولة معتدية، في ظل إمدادات الأسلحة لأوكرانيا وإرسالها الخبراء الأمريكيين إلى أوكرانيا. الأمريكيون متورطون بشكل مباشر في هذا النزاع وهم طرف في النزاع".

وأضاف أن العسكريين الأمريكيين يصلون إلى أوكرانيا تحت ستار المرتزقة، وأن مسيرات حلف الناتو نسقت أكثر من مرة الهجمات الصاروخية الأوكرانية على شبه جزيرة القرم.

وفي وقف سابق أفادت قناة NBC News نقلا عن مصادرها بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبحث احتمال تزويد كييف بصواريخ ATACMS بعيدة المدى، بعد أن زودتها العام الماضي بصواريخ ATACMS متوسطة المدى.

المصدر: نوفوستي