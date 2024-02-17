كييف تدعو واشنطن لتزويدها بصواريخ ATACMS التي يتجاوز مداها 300 كم

حث وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في محادثة مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر ميونيخ للأمن على تسليم أسلحة جديدة لكييف، بما فيها صواريخ ATACMS التي يصل مداها 300 كم.

إقرأ المزيد

وكتب كوليبا في صفحته على منصة "إكس": "التقيت مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن في ميونيخ لبحث مواصلة دعم أوكرانيا من جانب الولايات المتحدة. وتحدثت أيضا عن... الاحتياجات الأولوية للدفاع وخاصة الذخيرة ووسائل الدفاع الجوي والأسلحة بعيدة المدى. وبهذا الصدد طرحت حاجتنا لتزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر وأكثر".

وأضاف أن بلينكن أكد له أن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا.

وقد وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر 2023 القرار الأمريكي بتزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS بأنه خطأ جديد. وأضاف أن هذه الأسلحة تشكل تهديدا إضافيا، لكنها ليست قادرة على تغيير الوضع في ساحة المعركة، ويمكن لروسيا صد هذه الهجمات.

من جانبها كتبت صحيفة "واشنطن بوست" أن صواريخ ATACMS والقذائف العنقودية لم تؤثر جذريا على سير الهجوم الأوكراني المضاد.

المصدر: نوفوستي