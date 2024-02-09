زيلينسكي يناقش مع أعضاء الكونغرس الأمريكي تزويد كييف بصواريخ ATACMS بعيدة المدى

صرح ارئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه ناقش خلال اجتماعه مع وفد من الحزبين في مجلس النواب الأمريكي، مسألة تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ ATACMS الأمريكية بعيدة المدى.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشره في قناته على "تلغرام": "التقيت اليوم بوفد من أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من الولايات المتحدة بقيادة رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الاستخبارات بمجلس النواب..ناقشنا في المقام الأول ثلاث قضايا هي: الحاجة إلى الدعم هذا العام والحزمة الأمريكية الجديدة التي لا تزال قيد المناقشة، وقضية حاسمة هي الدفاع الجوي، وتحديدا باتريوت، والقضية الثالثة شددت على أهمية مدى أسلحتنا، وخاصة نظام ATACMS الذي يصل إلى 300 كيلومتر، والذي للأسف لم يتم اتخاذ قرار بشأنه بعد".

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وأعلنت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك، في وقت سابق من يوم الجمعة، عن زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى كييف بقيادة مايك تيرنر رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي.

ومن المعروف أن روسيا كانت قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقد أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تتضمن أسلحة مرسلة إلى أوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وصرحت الخارجية الروسية أن دول حلف الناتو "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

من جهته، شدد الكرملين على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في إنجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وإنما سيكون له تأثير سلبي.

كما أكد لافروف أيضا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في النزاع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد .. في أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".

المصدر: "نوفوستي"+RT