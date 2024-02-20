صحيفة "هيل": اقتراح في الكونغرس الأمريكي لتبنّي مشروع مساعدات جديد لأوكرانيا

ذكرت صحيفة "هيل" أن عضوي مجلس النواب الأمريكي بريان فيتزباتريك، وجاريد غولدن طالبا الكونغرس بدعم نسخة بديلة لمشروع قانون المساعدات المالية لأوكرانيا وإسرائيل.

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وقالت الصحيفة: "تدعو مجموعة من المشرعين من الحزبين زملاءهم إلى دعم النسخة المعدلة لمشروع القرار حول المساعدة الأجنبية وأمن الحدود الذي تم تقديمه في الأسبوع الماضي".

واعتبر الجمهوري فيتزباتريك والديمقراطي غولدن أن أوكرانيا تقع حاليا في حالة مأساوية أصحبت "نتيجة مباشرة" لتأخير الكونغرس في تقديم المساعدات المالية.

وتنص النسخة البديلة لمشروع القرار على تخصيص 47 مليار دولار لأوكرانيا و10 مليارات دولار لإسرائيل و5 مليارات دولار – إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ بالإضافة إلى ملياري دولار لضمان عمليات البنتاغون في الشرق الأوسط. أما مكافحة الهجرة غير الشرعية فاقترح المشرعان استئناف سريان مفعول سياسة "البقاء في المكسيك" لمدة عام واحد، والتي بموجبها ينتظر طالبو اللجوء في الولايات المتحدة قرارا من السلطات الأمريكية في أراضي بلدانهم الأصلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القرار المقدم هيهات أن يحظى مشروع القانون بالدعم الكافي".

وتبنى المجلس الأمريكي في الأسبوع الماضي مشروع قرار حول تخصيص 95 مليار دولار بما فيها 60 مليار دولار لأوكرانيا، لأغراض الأمن القومي. وحذف مؤلفو المشروع من نصها نقطة حول تخصيص أموال لحماية الحدود الأمريكية وإجراء إصلاح هجرة. ولم يصوت مجلس النواب الأمريكي على هذه القرار حتى الآن.

وفي وقت سابق حذر رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون من أن المجلس لن ينظر في مشروع القرار الذي لا يشمل بنودا حول تشديد حماية الحدود مع المكسيك.

المصدر: نوفوستي