نشرت الدفاع الروسية فيديو لأول لقاءات بين الجنود الروس في مدينة أفدييفكا المحررة بجمهورية دونيتسك، وسكان المدينة الذين لم ينزحوا عنها هربا من قوات كييف، وانتظروا قدوم الجيش الروسي.

إقرأ المزيد

وأشارت الوزارة إلى أن المدنيين بعد فرار القوات الأوكرانية تمكنوا من مغادرة الأقبية التي لجؤوا إليها.

وقالت إحدى النساء: "كان الوضع مخيفا للغاية. نعيش في الأقبية. في السابق لم نتمكن من الخروج لتجديد للحصول على الماء إلا عندما كان يهدأ القصف... لكن أمس الأول خرجنا ورأينا عسكريين لم نعرف من هم وعلى بزاتهم شارات حمراء... لم أصدق عيني حينما أدركت أنهم روس.. نحن سعداء جدا بقدومهم أخيرا!".

كما تحدث سكان أفدييفكا للعسكريين الروس أنه بفضل هجومهم السريع لم يكن لدى القوات الأوكرانية وقت كاف لتفجير المباني غير المدمرة بالمدينة كما جرت العادة قبل فرارهم من المناطق المحررة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مدينة أفدييفكا الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك السبت الماضي، وإبعاد قوات كييف عن مدينة دونيتسك، لمنع قصفها من قوات زيلينسكي.



وأعلن القائد الجديد للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي فجر السبت الماضي "انسحاب الوحدات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا والانتقال إلى الدفاع"، بعد يومين من فرار قواته أمام تقدم الجيش الروسي من جميع المحاور وقطع الإمدادات عن قوات كييف.

وأكدت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن عملية تحرير مدينة أفدييفكا نصر كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد أن سبق لكييف ورعاتها في الغرب أن أكدوا "صمود أفدييفكا وتحقيق انتصارات كبيرة فيها ومنع الجيش الروسي من اجتياحها".

المصدر: نوفوستي