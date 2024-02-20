سيناتور باكستاني: لا نثق بتصريحات الغرب وندرك مخاوف روسيا الأمنية المشروعة

قال رئيس لجنة شؤون الدفاع بمجلس الشيوخ الباكستاني مشاهد حسين سيد إن بلاده لا تثق بتصريحات الغرب حول "النوايا العدوانية لروسيا والصين"، وتدرك مخاوف موسكو وبكين الأمنية المشروعة.

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وأشار مشاهد حسين سيد إلى أن باكستان تشعر بشكل غير مباشر بالضغط من جانب الغرب كل مرة عندما تتخذ إسلام آباد خطوة للتقارب مع موسكو وبكين. لكن باكستان، بحسب قوله، "لا تدعم" الدعوات الغربية لإدانة روسيا والصين.

وأضاف: "نرى أن بعض الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة تتحدث عن "حرب باردة جديدة". وتتحدث عن مواجهة روسيا في أوروبا بسبب النزاع في أوكرانيا وردع الصين في آسيا. نرفض هذه الأحاديث حول "حرب باردة جديدة"، إذ نشعر بأنه لا توجد لدى كل من روسيا والصين أي نوايا عدوانية بل توجد لديهما مخاوف أمنية شرعية".

وأوضح أن العديد من الدول الغربية "تستخدم المقاييس المزدوجة فيما يتعلق المشاكل الموجودة برأيها في روسيا والصين".

ولخص: "يعجبها استخدام مسألة حقوق الإنسان لصالحهم، كما تستخدم القضية الديمقراطية لأغراضها. لا يرضينا هذا... لذلك بالذات نقف موقفا محايدا من أوكرانيا، مثل الهند والصين. لا نؤيد أي قرارات مناهضة لروسيا. لقد امتنعنا عن ذلك".

المصدر: نوفوستي