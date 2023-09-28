باكستان تعرب عن رغبتها في اغتنام الفرص الناجمة عن نزاع أوكرانيا

قال رئيس الحكومة الباكستانية الانتقالية أنوار الحق كاكار إن باكستان تستغل تحول أوروبا عن الغاز والنفط الروسيين، وصارت تستورد من روسيا حوامل أرخص للطاقة.

جاء ذلك في حديث أنوارالحق كاكار مع صحيفة "واشنطن بوست"، حيث تابع أن موقف باكستان المحايد تجاه أوكرانيا يعكس رغبة البلاد في أن تكون قادرة على اختيار مسار الأحداث المستقبلي الخاص بها، فيما تستغل باكستان تحول أوروبا بعيدا عن الغاز والنفط الروسيين لاستيراد طاقة أرخص، وسوف تستمر هذه العلاقة التجارية الجديدة مع روسيا لفترة طويلة حتى بعد انتهاء الأزمة الراهنة، وهكذا فإن هذه الأزمة، وعلى الرغم من خلقها مشاكل، إلا أنها في نفس الوقت تفتح فرصا في المنطقة".

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ونفى كاكار تماما مزاعم وسائل الإعلام بأن باكستان تبيع ذخيرة لأوكرانيا، وقال: "لم نقم بأي مبيعات كانت موجهة إلى أوكرانيا، بما في ذلك من خلال دول ثالثة".

ووفقا له، تعتزم إسلام أباد الابتعاد عن التنافس المتزايد بين الغرب وروسيا والصين، وأكد على أن الغرب "مهووس للغاية باحتواء الصين، التي تعد صديق باكستان الدائم وشريكها الاستراتيجي". وأضاف: "في الماضي دفعنا ثمنا باهظا عندما وقفنا إلى جانب الغرب ضد الاتحاد السوفيتي السابق، وعلى مدى الأعوام الثلاثين الماضية، كان نهج الغرب تجاه باكستان غير عادل".

المصدر: نوفوستي