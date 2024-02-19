غروسي: نشاط إيران في تخصيب اليورانيوم لا يزال مرتفعا

قال مديرعام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن "إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز احتياجات الاستخدام النووي التجاري" رغم ضغوط الأمم المتحدة لوقف ذلك.

وأضاف غروسي في تصريح لوكالة "رويترز": "على الرغم من أن وتيرة تخصيب اليورانيوم تباطأت قليلا منذ نهاية العام الماضي، فإن إيران لا تزال تقوم بالتخصيب بمعدل مرتفع يبلغ نحو حوالي سبعة كيلوغرامات من اليورانيوم شهريا بنسبة نقاء 60 بالمئة".

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وأكد غروسي أنه يريد زيارة طهران الشهر المقبل للمرة الأولى منذ عام، مشيرا إلى أن ذلك سيكون لإنهاء "الانجراف بعيدا".

وكان غروسي قد صرح في وقت سابق، بأن الوكالة لا تعارض تطوير البرنامج النووي الإيراني، ولكن يجب على طهران أن تمتثل للالتزامات ذات العلاقة.

وحذر غروسي من أن "إيران لا تتعامل بشفافية تماما بشأن برنامجها النووي، خاصة بعدما لوح مسؤول إيراني رفيع سابق بأن لدى طهران كل مكونات السلاح النووي".

وفي أعقاب انهيار الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015، واصلت إيران تخصيب اليورانيوم إلى مستوى أقل بقليل من مستويات صنع الأسلحة، وجمعت ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع العديد من الأسلحة، إذا شاءت.

ومع ذلك، تشير تقديرات أجهزة الاستخبارات الأمريكية وغيرها إلى أن إيران لم تبدأ بعد برنامج الأسلحة.

المصدر: "رويترز"+RT