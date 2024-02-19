الولايات المتحدة.. إطلاق حملة تبرع لتمويل نفقات ترامب القانونية

أطلقت زوجة أحد المستثمرين الأمريكيين حملة تبرع لتمويل النفقات القانونية المتزايدة للرئيس السابق دونالد ترامب، في أعقاب الحكم الذي صدر ضده في نيويورك مؤخرا بتهمة الاحتيال.

وتهدف الحملة عبر GoFundMe إلى جمع 355 مليون دولار، وهو المبلغ الذي أمر القاضي آرثر إنجورون ترامب بدفعه كغرامات في قضية احتيال مدنية. ومع الفائدة، يمكن أن يدفع ترامب وشركته أكثر من 450 مليون دولار، وفقا لمكتب المدعي العام في نيويورك.

وبدأت حملة جمع التبرعات عبر الإنترنت من قبل إيلينا كاردوني، زوجة المستثمر غرانت كاردوني، وهو رجل أعمال ومستثمر.

وحتى ليلة السبت، تم جمع أكثر من 185 ألف دولار من حوالي 4000 مانح.

وكتبت إيلينا على صفحة GoFundMe: "أقف بثبات مع الرئيس دونالد ترامب في مواجهة ما أعتبره معاملة غير مسبوقة وغير عادلة من قبل بعض العناصر القضائية في نيويورك"، مضيفة: "إن المعارك القانونية الأخيرة التي يواجهها ليست مجرد هجوم عليه، ولكنها هجوم على مُثُل العدالة والإجراءات القانونية الواجبة التي يستحقها كل أمريكي".

وتأتي العقوبة المالية يوم الجمعة بعد فترة وجيزة من أمر ترامب بدفع 83.3 مليون دولار عندما قرر القاضي الشهر الماضي أن ترامب قام بالتشهير بالكاتب إي جين كارول.

وكان ترامب أمر في السابق بدفع مبلغ 5 ملايين دولار لكارول العام الماضي. وانتقد محامو ترامب الحكم الصادر يوم الجمعة، واصفين إياه بأنه "مطاردة ساحرات ذات دوافع سياسية"، وقالوا إن الرئيس السابق سيستأنف الحكم.

ويواجه ترامب 91 تهمة في أربع قضايا جنائية، يصفها السياسي الجمهوري بأنها محاولة من المؤسسة الديمقراطية لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض.

وأخطر العقوبات التي تهدد الرئيس الأمريكي السابق هي عقوبة السجن 20 عاما، وإذا تم تحديد العقوبة بإضافة أحكام أخرى، فمن الممكن أن ينتهي به الأمر خلف القضبان لعدة قرون.

المصدر: The Hill