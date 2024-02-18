وفد أمريكي يصل بودابست لحث الحكومة على المصادقة على انضمام السويد إلى "الناتو"

زار وفد أمريكي يضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي بودابست اليوم الأحد، لحث الحكومة الهنغارية للمسارعة في الموافقة على انضمام السويد إلى حلف "الناتو".

إقرأ المزيد

وأعلن أعضاء مجلس الشيوخ الزائرون تقديم "مشروع قرار مشترك" إلى الكونغرس يدين التراجع الديمقراطي المزعوم في هنغاريا، ويحث حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان على رفع الحظر الذي تفرضه على انضمام السويد للحلف.

وقال السيناتور توم تيليس وهو جمهوري من ولاية كارولينا الشمالية خلال مؤتمر صحفي داخل مقر السفارة الأمريكية في بودابست "بالموافقة على انضمام السويد، ستقدم هنغاريا ورئيس وزرائها خدمة جليلة للدول المحبة للحرية بجميع أنحاء العالم".

ويشير مشروع القرارالذي نشرته وكالة "أسوشيتد برس" إلى "الدور المهم الذي قد تلعبه هنغاريا في الأمن الأوروبي والأطلسي"، لكن أعضاء مجلس الشيوخ قالو إن بودابست فشلت بالوفاء بوعودها السابقة بألا تكون آخر حليف في الناتو يوقع على عضوية السويد.

وأثار السيناتور بن كاردين وهو ديمقراطي من ولاية ماريلاند ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، احتمال فرض عقوبات على هنغاريا بسبب سلوكها وتأخيرها انضمام السويد إلى الحف إلى جانب رفضها العقوبات على روسيا.

إقرأ المزيد

وكان كاردين قد وصف أوربان أوائل الشهر الحالي بأنه "العضو الأقل موثوقية في الناتو".

وجاء في النص "هنغاريا لم تنضم لباقي دول الحلف في الموافقة على انضمام السويد، وفشلت في الوفاء بالتزامها بألا تكون آخر من يوافق على هذا الانضمام، وهذا يعرض الأمن عبر الأطلسي للخطر في لحظة حاسمة للسلام والأمن والاستقرار في أوروبا".

وقالت السناتورة الأمريكية جاين شاهين وهي ديمقراطية من نيو هامبشاير، "عدم قبول أي عضو في الحكومة الهنغارية دعوات لقاء الوفد أمر مخيب للآمال، لكنها "مستبشرة ومتفائلة" بأن طلب انضمام السويد سيقدم للمصادقة عليه في الـ26 فبراير خلال اجتماع نواب البرلمان الهنغاري مرة أخرى.

ومن جانبه قال السيناتور كريس ميرفي وهو ديمقراطي من ولاية كونيتيكت، إن رفض حكومة أوربان الاجتماع بالوفد كان "غريبا ومثيرا للقلق"، لكن المسؤولية تقع على عاتق أوربان للمضي قدما في التصويت.

وقال: "لدينا ما يكفي من العلم بشأن الأوضاع السياسية هنا، حتى نعرف أنه إذا كان رئيس الوزراء أوربان يرغب في حدوث ذلك، فإنه سيكون بمقدور البرلمان أن يمضي قدما".

وفي ذات السياق قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان السبت إنه يدعم انضمام السويد إلى "الناتو" لكن نواب البرلمان من حزبه ما زالوا غير مقتنعين بسبب "الأكاذيب الصارخة" للسياسيين السويديين بشأن الديمقراطية في هنغاريا، مشيرا إلى أن أعضاء البرلمان قد يتراجعون قريبا.

وأضاف أوربان: "من الأخبار الجيدة، أن خلافنا مع السويد يقترب من النهاية.. نحن نتجه نحو المصادقة على انضمام السويد للناتو في بداية جلسة دورة الربيع البرلمانية".

المصدر: أ ب