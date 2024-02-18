سيناتور أمريكي يقترح استبعاد عدد من الدول من حلف الناتو بسبب نفقات الدفاع

قال السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام إن الدول التي ترفض الامتثال لمتطلبات رفع الإنفاق الدفاعي إلى ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي يجب استبعادها من حلف شمال الأطلسي.

وأضاف غراهام في تصريح لشبكة "سي بي إس": "أعتقد أنه من المنطقي أن يلتزم الجميع بنسبة 2%"، مشيرا إلى أن "19 دولة من أصل 31 بحاجة إلى الدفع لا تخصص 2% من الناتج المحلي الإجمالي، أريد أن يكون هناك نظام يتم فيه طردك إذا لم تدفع".

ووفقا للسيناتور الأمريكي فإن الرئيس السابق دونالد ترامب "محق في أنه يريد أن تفي دول الناتو بالتزاماتها بنسبة 2%".

في قمة مدريد في يونيو 2022، أكد أعضاء الناتو مجددا التزامهم برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي عام 2014، وبناء على طلب من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وعدت الدول الأعضاء فيه بزيادة إنفاقها العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024.

المصدر: تاس