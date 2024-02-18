مقتل فلسطيني وإصابة جندي إسرائيلي في اشتباكات بمخيم طولكرم

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن جنديا أصيب بجراح خطيرة في اشتباكات بمخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقتل فلسطيني وأصيب 4 آخرون إثر اقتحام قوات خاصة إسرائيلية مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية صباح اليوم الأحد، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة مع مقاومين فلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة إسرائيلية اقتحمت المخيم مدعومة بآليات وجرافات.

ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية، وفرض طوقا مشددا على المخيم، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود إسرائيلييين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.

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ووصفت مصادر طبية حالة أحد المصابين وهو طفل بالخطيرة.

وأفاد مواطنون من داخل المخيم بوجود عدد من الإصابات، إلا أن الجيش الإسرائيلي منع مركبات الإسعاف من دخول المخيم وأعاق تنقلها.

وحاصرت قوات الاحتلال أحد منازل المخيم، ونشرت قناصة في محيط المنطقة وعلى أسطح المنازل، في الوقت الذي حلقت فيه طائرات مروحية في سماء المدينة ومخيمها.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام