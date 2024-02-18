الفصائل الفلسطينية تحث على حماية الجبهة الداخلية وتطالب بإنهاء حصار غزة

دعت الفصائل الفلسطينية إلى حماية الجبهة الداخلية في مواجهة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 4 أشهر، وحذرت من محاولات تهديد الوحدة الوطنية الفلسطينية.

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وقالت الفصائل الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم الأحد: "ندعو أبناء شعبنا إلى الصبر والثبات والتسلح بالوعي ووحدة الصف وتمتين جبهته الداخلية وقطع الطريق على كل محاولات العبث التي يمارسها الطابور الخامس خدمة مجانية لأعداء شعبنا قتلة الأطفال والنساء".

وأضافت: "على الجميع أفرادا وعائلات وقوى وتيارات ونخب أن يعملوا بكل عزم وتصميم لحماية جبهتنا الداخلية، والوقوف خلف المقاومة"، مشيرة إلى ضرورة "دعم مطالب الشعب الفلسطيني المتمثلة بإنهاء ووقف حرب الإبادة وانسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من كامل أرض قطاع غزة وإنهاء الحصار ووقف كل أشكال الانتهاكات والعدوان بالضفة والقدس المحتلة".

كما نبهت الفصائل الفلسطينية، في سياق البيان إلى أن الاعتداء على قوافل الإغاثة وممتلكات الشعب تمثل "محاولة لإشاعة الفوضى والفلتان وتهديد الوحدة الوطنية وإثارة النعرات والانقسامات".

وبحسب معلومات وزارة الصحة قد بلغت حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي 28985 قتيلا و68883 جريحا.

المصدر: سبوتنيك