رحب قراء صحيفة Welt الألمانية بتحرير الجيش الروسي مدينة أفدييفكا في دونيتسك، ونددوا بفلاديمير زيلينسكي الذي تأخر في سحب قواته من المدينة ما أدى إلى تكبيد جيشه خسائر فادحة.

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وكتب أحد القراء: "أخيرا وردت أخبار جيدة. لكن لو تم الانسحاب قبل ذلك لتسنّى إنقاذ آلاف الأرواح. يتحمل زيلينسكي المسؤولية عن القتلى والجرحى، لأنه أراد التمسك بالمدينة".

وأضاف آخر: "تمت التضحية بالآلاف من الجنود بلا معنى فقط من أجل إشباع تعطش زيلينسكي للسلطة".

وأيده آخر: "هذه نهاية لأوكرانيا".

وتساءل أحدهم: "لا أدري لماذا لا يطلب أحد المفاوضات حول وقف إطلاق النار أو السلام! كم ستستمر الحرب؟".

وتابع آخر: "كل ما نراه هو الجيش الروسي الذي يستولى على المزيد من الأراضي".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مدينة أفدييفكا الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك، وأكدت أن ذلك سيبعد قوات كييف عن مدينة دونيتسك، ويمنع قصفها من الجانب الأوكراني.

المصدر: نوفوستي