الهند تحدد موقفها من الحرب في غزة

قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار إنه كان على إسرائيل أن تتوخى الحذر وتتفادى الخسائر بين المدنيين بعملياتها في قطاع غزة.

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وشدد وزير الخارجية الهندي خلال مؤتمر ميونخ للأمن أمس السبت على أن إسرائيل ملزمة باحترام القانون الإنساني الدولي، وكان ينبغي لها أن تكون حذرة بشأن سقوط ضحايا من المدنيين".

وقال إن الهند تحافظ على إيمانها بحل الدولتين، مضيفا: "حافظنا على هذا الموقف لسنوات. واليوم، تعتقد العديد من الدول أن حل الدولتين ليس ضروريا فحسب، بل أكثر إلحاحا من ذي قبل".

كما دعا الوزير الهندي إلى تحرير المحتجزين الإسرائيليين في غزة، والحاجة إلى ممر إنساني مستدام لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ134، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف عدة مناطق في القطاع، وخاصة رفح وخان يونس، في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة، تزامنا مع اتمرار المفاوضات حول هدنة جديدة وإطلاق الأسرى والرهائن.

المصدر: الأناضول