شولتس يدعو إسرائيل إلى الامتثال للقانون الدولي

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي، وسط تصاعد المخاوف حيال عمليتها البرية المزمعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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وقال شولتس أمس السبت، خلال مؤتمر ميونخ للأمن بنسخته الـ 60، إن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها"، وإن الولايات المتحدة وألمانيا والعديد من الدول الأخرى تعبر عن ذلك.

وأضاف: "نحن أيضا واضحون جدا بشأن الأشياء المهمة التي يجب أن تقال. أولا، لا بد من وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ويجب أن يصل أكثر مما هو عليه اليوم. وثانيا، يجب أن تكون الحرب الجارية متماشية مع القانون الدولي".

وأشار شولتس إلى أن ألمانيا نقلت مخاوفها إلى الحكومة الإسرائيلية، وذكرتها بمسؤوليتها في الامتثال للقانون الدولي، لافتا إلى أنهم يجرون محادثات مع دول مثل تركيا وقطر والإمارات لتحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين، والتوصل إلى حل الدولتين.

كما أكد المستشار الألماني أنهم يعملون من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأجبرت إسرائيل، التي قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين في حربها المدمرة على قطاع غزة، نحو مليون و300 ألف فلسطيني في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر.

وتعلن إسرائيل حاليا عزمها اجتياح رفح بالمنطقة الجنوبية المكتظة بالنازحين، بعد أن أخرجت سكان الشمال بالقوة ووجهتهم إلى الجنوب بزعم أنه "منطقة آمنة".

المصدر: الأناضول