بايدن يرجح فقدان قوات كييف مناطق أخرى بعد أفدييفكا: هناك الكثير على المحك

رجح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تفقد القوات الأوكرانية مدنا أخرى بعد انسحابها من مدينة أفدييفكا، إذا لم يوافق الكونغرس الأمريكي على تمويل إضافي لمساعدة كييف.

وفي معرض جوابه على سؤال صحفي عما إذا كان متأكدا من أن أوكرانيا لن تفقد مدنا أخرى، أجاب بايدن: "لا. لست متأكدا من ذلك ... هناك الكثير على المحك".

ووفقا للرئيس الأمريكي، سيكون من "غير الأخلاقي" و"السخيف" رفض الدعم لكييف في الوقت الذي تنفد فيه قذائف الجيش الأوكراني، مضيفا: "سأكافح لضمان حصولهم على الذخيرة اللازمة".

وقال بايدن إنه وعد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتأمين تمويل إضافي.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الروسي أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين مساء يوم السبت بأن مدينة أفدييفكا باتت بالكامل تحت سيطرة الجيش الروسي.

وقال شويغو إن المعلومات المتعلقة بتقدم القوات الروسية لم يتم نشرها إلا بعد أن ألحق الجيش الروسي الهزيمة بقوات كييف وفرض سيطرته بالكامل على المدينة.

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المصدر: تاس