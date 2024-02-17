مسؤولون كبار في الليكود لنتنياهو: من كان رئيسا للوزراء في 7 أكتوبر سيرحل بنهاية الحرب

انتقد مسؤولون كبار في حزب الليكود الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي رد على الدعوات لإجراء انتخابات بأن "موعد الانتخابات سيكون في غضون بضع سنوات".

وقال مسؤول كبير في الليكود إن "من كان رئيسا للوزراء في 7 أكتوبر سيترك منصبه في نهاية الحرب"، في حين أكد مسؤول كبير آخر في الحزب أنه "لا يهم كم يؤجل نتنياهو النهاية وكم لا يريد (الانتخابات)، في نهاية هذه الحرب سنذهب إلى الانتخابات. إن لم يكن من خلال الليكود، من خلال شركاء الحزب في الائتلاف. الجميع يفهم أن هذا هو ما سيحدث".

الجدير ذكره أن آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أيام السبت، في عدة مدن بينها القدس وتل أبيب وهرتسليا وحيفا، مطالبين بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة والتوصل لصفقة تعيد الأسرى من قطاع غزة.

واتهم المحتجون نتنياهو بنسف المفاوضات الجارية مع حركة حماس عبر الوسطاء الدوليين، وطالبوا الحكومة بالتنحي، ودعوا إلى انتخابات جديدة.

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"الأحمق" في محادثات مغلقة، معتبرا أنه يريد استمرار الحرب ليبقى في السلطة.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها إن "الرئيس بايدن وصف نتنياهو بأنه العائق الرئيس أمام محاولات إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار"، وقال بايدن بحسب المصادر إن "التعامل مع نتنياهو أصبح مستحيلا".

وكانت صحيفة بوليتكو، نشرت تقريرا في سياق مشابه الاسبوع الماضي، قالت فيه إن بايدن وصف نتنياهو في محادثات خاصة بأنه "رجل سيئ"، فيما سارع البيت الأبيض إلى النفي.

وبحسب التقرير فإن القلق الرئيسي لبايدن هو سعي نتنياهو إلى جر الولايات المتحدة إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط، مما سيضمن تدفق الأسلحة والجنود الأمريكيين في هذه العملية، وأثرها سلبا على وصول الرئيس إلى الناخبين الشباب.

المصدر: RT