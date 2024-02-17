ساترفيلد: إسرائيل لم تقدم دليلا على أن "حماس" حولت مسار تسليم مساعدات الأمم المتحدة إلى غزة

قال المبعوث الأمريكي للقضايا الإنسانية بالشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد اليوم السبت إن إسرائيل لم تقدم أي دليل على أن حركة "حماس" تقوم بتحويل مسار مساعدات الأمم المتحدة.

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وأشار ساترفيلد إلى أن عمليات القتل لقادة شرطة غزة الذين يحرسون قوافل شاحنات المساعدات في الآونة الأخيرة جعلت من المستحيل توزيعها بأمان، مشيرا إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين لم يقدموا أدلة محددة على تحويل مسار أو سرقة مساعدات الأمم المتحدة، لكن المتشددين لديهم مصالحهم الخاصة في استخدام قنوات أخرى للمساعدة لتحديد أين تذهب المساعدة ولمن".

وأضاف أنه نتيجة لغياب الشرطة المرافقة لقوافل المساعدات في أعقاب الضربات الإسرائيلية الأخيرة، باتت العصابات الإجرامية تستهدف هذه القوافل بشكل متزايد، إلى جانب تعطيل دخول هذه القوافل إلى قطاع غزة جراء الفوضى والاحتجاجات الإسرائيلية المنتظمة عند نقاط العبور من قبل المعارضين لوصول هذه المساعدات إلى غزة.

وقال ساترفيلد في حديث لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي يوم الجمعة الماضي: "نعمل مع الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي لمعرفة الحلول التي يمكن إيجادها بهذا الصدد، لأن الجميع يريد أن يرى استمرار وصول المساعدات، والحل سيتطلب عودة شكل من أشكال الحراسة الأمنية".

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وصرح ساترفيلد في وقت سابق بأن القوات الإسرائيلية قتلت أفرادا من الشرطة الفلسطينية كانوا يحرسون قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة في رفح.

وأكد أن "الشرطة الفلسطينية نتيجة لذلك ترفض حماية القوافل، مما يعرقل توصيل المساعدات إلى داخل غزة بسبب تهديدات العصابات الإجرامية".

وفي 10 فبراير، قالت حماس ومسعفون من غزة إن موجتين من القصف الجوي الإسرائيلي تسببتا في مقتل خمسة من أفراد قوة الشرطة الفلسطينية في رفح، من بينهم ضابط كبير، وفي اليوم نفسه، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل ثلاثة من مسلحي حماس في رفح، من بينهم اثنان من كبار الأعضاء في المنطقة.

المصدر: أ ب