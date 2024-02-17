شركة راينميتال الألمانية تعلن أنها ستصنع ذخائر في أوكرانيا

أعلنت شركة راينميتال الألمانية لصناعة الأسلحة السبت عن ابرام اتفاق مع شركة أوكرانية لتصنيع ذخائر المدفعية التي يحتاج إليها الجيش الأوكراني بشكل عاجل.

تم توقيع الاتفاق في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن بحضور ألكسندر كاميشين وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني ورئيس شركة راينميتال أرمين بابيرغر.

ويتوقع أن يتم انتاج القذائف بأعداد من ستة أرقام سنويا، وهي قذائف من عيار 155 ملم، بالإضافة للمنصات المناسبة.

ولم يتم إعلان اسم الشريك الأوكراني ولا موقع المصنع المستقبلي ولا تاريخ بدء الإنتاج لأسباب أمنية.

إقرأ المزيد

وأعلن أرمين بابيرغر أن هذا المشروع الذي تملك شركة راينميتال 51% منه و49% للشريك الأوكراني، سيقدم "مساهمة كبيرة للقدرات الدفاعية الأوكرانية، وبالتالي سيخدم أمن أوروبا.

وبحسب المسؤول قيمة المشاريع الحالية التي يجري تنفيذها مع أوكرانيا تبلغ عدة مليارات من اليورو، وعددها يزداد كل يوم".

من ناحية ثانية تم الاثنين الماضي وضع حجر الأساس لإقامة مصنع ذخيرة داخل مجمع راينميتال الصناعي في ألمانيا بحضور المستشار أولاف شولتس.

وسينتج هذا المصنع ذخيرة مدفعية من عيار 155 ملم اعتبارا من عام 2025، والهدف التدريجي إنتاج 200 ألف قذيفة سنويا.

تعتزم راينميتال أن تنتج في جميع مواقعها في أوروبا ما يصل إلى 700 ألف قذيفة مدفعية سنويا في عام 2025، مقارنة بـ 400 إلى 500 ألف هذا العام. وقبل العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا كانت تنتج 70 ألفا فقط.

المصدر: AFP