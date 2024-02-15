عسكري أمريكي متقاعد: روسيا لديها القدرة على تدمير كل المصانع الكبيرة

عبر الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي دانييل ديفيس على اعتقاده بأن روسيا لديها القدرة على تدمير جميع المصانع الكبرى في أوكرانيا.

قال ديفيس عبر قناته على اليوتيوب: تتمتع روسيا بالقدرة الاستراتيجية على إطلاق الصواريخ في جميع أنحاء البلاد وتدمير المصانع الكبيرة، وهو ما تفعله بشكل منتظم.

وأضاف" أوكرانيا لا تمتلك قدرات كهذه، لذا يمكن لروسيا بناء مصانع كبيرة دون أن تخشى من استهدافها. بالتالي تستطيع روسيا انتاج عدد كبير من الطائرات المسيرة.

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كما أشار إلى أن كل الفرص الآن متاحة للجانب الروسي، وهو يتمتع بميزة كبيرة. وشدد على أن روسيا تتفوق على أوكرانيا في جميع النواحي.

المصدر: تاس