 
مباشر
عاجل
نتنياهو: مطالب حماس تمثل هزيمة لإسرائيل ولن نقبل بدولة فلسطينية بعد السابع من أكتوبر

وزير الخارجية القطري يتوقع التوصل لصفقة تبادل قريبا بين حماس وإسرائيل

أخبار العالم

وزير الخارجية القطري يتوقع التوصل لصفقة تبادل قريبا بين حماس وإسرائيل
AFP
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wzzm

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إنه تم تحقيق تقدم في المفاوضات بين حركة "حماس" وإسرائيل لكنها واجهت صعوبات في الأيام الأخيرة.

وتوقع زير الخارجية القطري التوصل إلى صفقة تبادل قريبا، مضيفا: "نبذل كل ما في وسعنا للوصول إلى صفقة لتقليل المعاناة الإنسانية في غزة".

وأوضح أنه إذا "تم تحديد حزمة إنسانية في الاتفاق سنكون قادرين على تجاوز العقبات".

وأشار إلى أن هناك صعوبات في الجانب الإنساني في مسار المفاوضات.

وقال إنه "لا تزال هناك خلافات بشأن اتفاق التبادل والوقت ليس في صالحنا".

كذلك تطرق وزير الخارجية القطري إلى الوضع في عموم فلسطين، وأشار إلى تزايد الاستيطان والاستفزازات بالمواقع المقدسة.

وأضاف أنه عندما يتعلق الأمر بقتل الفلسطينيين هناك تخل عن مبدأ الصواب والخطأ.

كما أكد أنه لم يتم إحراز أي تقدم في الحديث عن حل الدولتين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا