وزير الخارجية القطري يتوقع التوصل لصفقة تبادل قريبا بين حماس وإسرائيل

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إنه تم تحقيق تقدم في المفاوضات بين حركة "حماس" وإسرائيل لكنها واجهت صعوبات في الأيام الأخيرة.

وتوقع زير الخارجية القطري التوصل إلى صفقة تبادل قريبا، مضيفا: "نبذل كل ما في وسعنا للوصول إلى صفقة لتقليل المعاناة الإنسانية في غزة".

وأوضح أنه إذا "تم تحديد حزمة إنسانية في الاتفاق سنكون قادرين على تجاوز العقبات".

وأشار إلى أن هناك صعوبات في الجانب الإنساني في مسار المفاوضات.

وقال إنه "لا تزال هناك خلافات بشأن اتفاق التبادل والوقت ليس في صالحنا".

كذلك تطرق وزير الخارجية القطري إلى الوضع في عموم فلسطين، وأشار إلى تزايد الاستيطان والاستفزازات بالمواقع المقدسة.

وأضاف أنه عندما يتعلق الأمر بقتل الفلسطينيين هناك تخل عن مبدأ الصواب والخطأ.

كما أكد أنه لم يتم إحراز أي تقدم في الحديث عن حل الدولتين.

المصدر: RT