قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إن سياسة قيادة الاتحاد الأوروبي بعيدة للغاية عن مصالح الأوروبيين العاديين، والتغييرات باتت مطلوبة في بروكسل.

وقال أوربان خلال كلمة ألقاها حول خطط عام 2024: دون إطالة الكلام، بروكسل تخلت عن الأوروبيين ليتدبروا أمرهم بأنفسهم، لم نشهد في السابق وجود فجوة كبيرة كهذه بين سياسات بروكسل ومصالح وإرادة الأوروبيين. هناك حاجة للتغيير في بروكسل.

إن سياسة قيادة الاتحاد الأوروبي بعيدة للغاية عن مصالح الأوروبيين العاديين والتغييرات باتت مطلوبة في بروكسل.

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وبحسب أوربان: هذا لن يحدث من تلقاء نفسه، وإنما بالقوة فقط، من الضروري أن نشغل مواقع في بروكسل بحيث يتبقى في النهاية مكان للأوروبيين بين سكان بروكسل.

وقال أوربان: المجر تستعد لتولي رئاسة الاتحاد الأوروبي، لتعيد لأوروبا عظمتها، مستخدما شعار حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (لنعيد لأمريكا عظمتها).

أوروبا متهمة بالتبعية للولايات المتحدة وباتباع سياسات تتعارض مع مصالحها الوطنية. يرى العديد من الخبراء والمحللين السياسيين الأوروبيين أن قرار أوروبا التماشي مع السياسات الأمريكية فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، واتباع سياسة معادية لروسيا وفرض عقوبات عليها والتخلي عن موارد الطاقة الروسية، عاد بالضرر في المقام الأول على أوروبا نفسها.

المصدر: ريا نوفوستي