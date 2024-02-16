الإكوادور تلغي قرار إرسال المعدات العسكرية الروسية إلى الولايات المتحدة

صرح السفير الروسي فلاديمير سبرينشان، عقب اجتماعه بالرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا، بأن الإكوادور ألغت قرار إرسال المعدات العسكرية الروسية إلى الولايات المتحدة.

وقال السفير الروسي: "تم عقد اجتماع يوم الجمعة مع رئيس الإكوادور دانييل نوبوا، وكانت هناك مناقشة للعلاقات الثنائية الحالية بشكل تفصيلي، مع التركيز على بعض التعقيدات التي نشأت بين البلدين في الأيام الأخيرة".

وأضاف سبرينشان أن نوبوا، أكد أنه نظرا لوضع الإكوادور المحايد وعضويتها في الأمم المتحدة، فإنها لا تستطيع تحمل الانجرار إلى صراعات.

وقال الدبلوماسي الروسي إن "الإكوادور ترفض إرسال أسلحة وذخيرة إلى المناطق الساخنة، وتسعى لحل النزاعات سلميا من خلال الوسائل الدبلوماسية".

وردا على سؤال توضيحي حول ما إذا كان ذلك يعني أن الإكوادور لن تنقل المعدات الروسية إلى الولايات المتحدة، قال السفير: "نعم".

وفي وقت سابق، قال دانييل نوبوا، إن بلاده ستنقل معدات روسية وأوكرانية قديمة إلى الولايات المتحدة، رغم موقف موسكو.

وكان الأمر يتعلق باستبدال الأسلحة القديمة بأسلحة جديدة من الولايات المتحدة بقيمة 200 مليون دولار.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا هذا القرار بأنه متهور وتم اتخاذه تحت ضغط جدي من الأطراف المعنية.

المصدر: نوفوستي