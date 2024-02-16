بعد مقتل مستوطنين بإطلاق للنار.. بن غفير يعلن تسهيل قوانين حمل السلاح

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أنه سيسهل القوانين التي تسمح للمستوطنين بحمل السلاح، بعد مقتل مستوطنين وجرح و4 بإطلاق للنار في مستوطنة كريات ملاخى.

وقال بن غفير خلا تفقده موقع إطلاق النار: "السلاح ينقذ حياة الناس، سأوسع وأزيد القوانين للسماح للمواطنين بتسليح أنفسهم. فقط بخط حازم يمكننا محاربة الإرهاب سواء في غزة أو في لبنان".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בביקורת בזירת הפיגוע בצומת מסמיה: "נשק מציל חיים של אנשים, אני ארחיב ואגדיל את המדיניות כדי לאפשר לאזרחים להתחמש. רק בקו נחוש אפשר להילחם בטרור גם בעזה וגם בלבנון" pic.twitter.com/mN5LsvejOM — כאן חדשות (@kann_news) February 16, 2024

بدوره، قال مفوض الشرطة كوبي شبتاي: "يبدو أن الإرهابي تصرف بمفرده وليس له أي شركاء آخرين، لقد قمنا بزيادة اليقظة على المستوى الوطني".

وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية اليوم الجمعة مقتل إسرائيليين اثنين بحادث إطلاق للنار على موقف للحافلات في كريات ملاخي بعسقلان جنوب إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منفذ هجوم إطلاق النار من سكان مخيم شعفاط في القدس الشرقية.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الشرطة الإسرائيلية عثرت على بطاقة هوية، في مركبة منفذ عملية إطلاق النار تعود لأحد سكان شعفاط بالقدس، ويجري التحقق مما إذا كانت تعود للمنفذ.

المصدر: RT