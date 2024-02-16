أبرز تصريحات لافروف في الذكرى العاشرة للانقلاب في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موقف بريطانيا من الصراع الدائر حول أوكرانيا هو أكثر عدوانية من موقف الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى العاشرة للانقلاب في أوكرانيا بعنوان "عقد أوكرانيا الضائع":

لافروف: وضع الاتحاد الأوروبي توصيات لأوكرانيا بحسب معطياتنا تحتم الاعتماد على توريد الأسلحة بعيدة المدى من أجل "الوصول إلى قلب روسيا".

لافروف: إذا كانت الدول الغربية تريد إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة بأوكرانيا، فتلك هي إرادتها.

لافروف: المراوغات الأوكرانية مرفوضة حتى من قبل المحكمة الدولية.

لافروف: النظام الحالي في أوكرانيا لا يتعامل مع جنوده كبشر، وإنما كعلف للمدافع. وذلك يحمل تداعيات خطيرة.

لافروف: سؤال المفاوضات مع أوكرانيا ليس موجها لنا.. كانت هناك اتفاق مضى عليه نحو عامين، إلا أن الأنغلوساكسونيين هم من عرقلوا الاتفاق. الكرة في ملعب الغرب وليس في ملعبنا. الغرب في صوت واحد، يريدون عقد مؤتمر للسلام، يقولون من خلاله "صيغة زيلينسكي" هي الطريق الوحيد للمفاوضات، ويهددون الدول بالعقوبات والابتزاز.

لافروف: انتهت حدود "حسن النوايا" الروسية تجاه الغرب، استنفدت منذ وقت طويل.

لافروف: الولايات المتحدة تفسر قوانين الأمم المتحدة كما يحلو لهم، فحينما أرادوا إعلان استقلال كوسوفو عادوا إلى مبدأ تقرير المصير، وحينما حدث استفتاء القرم قالوا إن هذا يتعارض مع مبدأ وحدة الأراضي.

لافروف: لا يمكن إضافة أعضاء جدد إلى مجلس الأمن من قبل الغرب، يحاولون ضم اليابان، التي تمارس سياسة غربية بالكامل.

المصدر: RT