باتروشيف: ممارسات إسرائيل أدت إلى كارثة إنسانية في قطاع غزة

قال أمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف إن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا، وأحدثت كارثة إنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع لأمناء مجلس الأمن حول القضايا الأفغانية في العاصمة القرغيزية بيشكيك، اليوم الجمعة، حيث تابع أن الوضع الدولي تدهور إلى حد غير مسبوق بسبب رغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته العالمية بأي ثمن، ونتيجة لذلك "انطلقت جولة جديدة من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، حيث أدت الإجراءات الإسرائيلية إلى كارثة إنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين.

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وشدد باتروشيف على أن المثال الأكثر وضوحا على سعي الغرب للحفاظ على هيمنته هو الوضع في أوكرانيا حيث أراد الغرب العالمي "إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، إلا أن الأمر لم ينجح".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد رفض، يوم أمس الخميس، أي نقاش في الوقت الراهن حول إقامة دولة فلسطينية، معتبرا أن الأولوية في المرحلة الحالية هي ما أسماه "الانتصار على حماس".

في سياق متصل، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الولايات المتحدة والعديد من الشركاء العرب يعدّون خطة مفصّلة للتوصل لاتفاق سلام شامل بين إسرائيل وفلسطين يتضمن "جدولا زمنيا ثابتا لإقامة دولة فلسطين".

وتدخل الحرب في غزة يومها الـ 133، فيما يخيّم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، على وقع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.

المصدر: نوفوستي