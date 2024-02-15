بوتين: روسيا ستحارب أي مظهر من مظاهر النازية المتطرفة وسنحمي شعبنا في أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس في محادثة مع عمال مصنع "أورال فاغون زافود" (مصنع أورال للعربات)، أن روسيا ستحارب أي مظهر من مظاهر القومية المتطرفة والنازية.

وقال بوتين: "أما بالنسبة لموقفنا تجاه أوكرانيا، تجاه الشعب الأوكراني، فقد تحدثت عن هذا عدة مرات في الآونة الأخيرة. أعتقد أن الغالبية العظمى من المواطنين الروس يشتركون في مثل هذا النهج. بالطبع، سوف نحارب أي مظهر من مظاهر الكراهية القومية المتطرفة والنازية، سنحمي شعبنا الذي يعيش هناك".

وأعرب عن ثقته في أن العاملين في "أورال فاغون زافود" يشاركوننا هذا النهج أيضا، وشكر العاملين في المصنع بالنيابة عن نفسه وعن الرجال الذين يستخدمون المعدات المنتجة في المصنع. وأشاد بوتين قائلا: "كل من T-72 وT-90 المحدثتين يستحق أفضل الثناء".

وقال الرئيس إنه يعلم أن "صناعات "أورال فاغون زافود" تذهب أيضا إلى منطقة العمليات العسكرية الخاصة، وتعمل تقريبا على خط الجبهة، وتساعد أفرادنا العسكريين، وتنقل المعدات". واختتم كلامه قائلا: "هذا عظيم. جودة العمل بالطبع عالية جدا"، واعدا بأن السلطات ستعمل على تزويد المصنع بالعاملين المؤهلين.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، زيارة تفقدية لمصنع "أورال فاغون زافود"، واطلع على ورشة عمل جديدة لإنتاج ناقل الحركة، وعلى نماذج من الآلات الحديثة بالإضافة إلى عينات من المنتجات النهائية.

وتعد ورشة العمل الجديدة مشروع إنتاج فريدا من نوعه، ليس فقط من حيث الحجم ووقت التنفيذ، ولكن أيضا من حيث مستوى المعدات تقنياً والتكنولوجيا المستخدمة.

المصدر: RT