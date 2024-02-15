بوتين يتفقد ورشة جديدة في "أورال فاغونزافود" لتصنيع ناقل حركة للمركبات العسكرية

تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته مصنع "أورال فاغونزافود" ورشة عمل جديدة لإنتاج ناقل الحركة.

واطّلع الرئيس الروسي على نماذج من الآلات الحديثة بالإضافة إلى عينات من المنتجات النهائية.

وتعد ناقلات الحركة أحد أهم مكونات المركبات القتالية، ويتم تركيبها على المركبات المدرعة لصالح وزارة الدفاع الروسية ومن خلال التعاون العسكري والفني.

وتعد ورشة العمل الجديدة مشروع إنتاج فريدا من نوعه لشركة "أورال فاغونزافود"، ليس فقط من حيث الحجم ووقت التنفيذ، ولكن أيضا من حيث مستوى المعدات والتكنولوجيا المستخدمة.

المصدر: تاس