 
مباشر

مراسلنا: دوي انفجار ونشوب حريق في شرکة إنتاج مواد كيميائية بالعاصمة الإيرانية طهران (فيديوهات)

أخبار العالم

مراسلنا: دوي انفجار ونشوب حريق في شرکة إنتاج مواد كيميائية بالعاصمة الإيرانية طهران (فيديوهات)
AFP
رجل إطفاء في طهران - صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wzlb

أفاد مراسنا في إيران مساء اليوم الخميس، بدوي انفجار ونشوب حريق في شرکة إنتاج مواد كيميائية في مدينة "قدس" بالعاصمة طهران.

ووثقت مقاطع فيديو الحريق، فيما أظهر مقطع فيديو الانفجار الذي وقع في منطقة مدينة "قدس" بطهران.
وأوضح حاكم مدينة "قدس" التي وقع فيها الحريق الأمور قائلا: "الحريق ليس أمنيا وإنما ناجم عن خلل في خط الإنتاج.. لا ضحايا في الأرواح والخسائر اقتصرت على الماديات فقط".

فقد اندلع حريق في مخازن المصنع وتسبب بالانفجار.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. اندلاع حريق هائل في مستشفى شمال طهران
بالفيديو.. اندلاع حريق هائل في مستشفى شمال طهران

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟