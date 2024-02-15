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ستولتنبيرغ: دول "الناتو" وقعت عقودا لإنتاج الأسلحة لكييف بقيمة 10 مليارات دولار

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ستولتنبيرغ: دول
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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن دول "الناتو" وقعت عقودا بقيمة 10 مليارات دولار لشراء إمدادات عسكرية جديدة لكييف.

وقال ستولتنبرغ لدى وصوله إلى اجتماع وزراء دفاع الحلف في بروكسل: "بعد ظهر اليوم سأترأس اجتماع مجلس أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، وسنبحث كيفية زيادة مساعداتنا لأوكرانيا. يجب أن نزيد الإنتاج، وتمكنت دول الحلف من الاتفاق والتوقيع على عقود لإنتاج أسلحة وذخيرة بقيمة 10 مليارات دولار".

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صحيفة ألمانية: الناتو يريد تولي تنسيق إمدادات الأسلحة إلى كييف
صحيفة ألمانية: الناتو يريد تولي تنسيق إمدادات الأسلحة إلى كييف

وكانت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية قد ذكرت في وقت سابق أن "الناتو" يريد تنسيق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا خوفا من التغيير المحتمل للسلطة في واشنطن وتوقف الدعم لكييف.

المصدر: نوفوستي

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