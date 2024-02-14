الخارجية الروسية: موسكو سترد في حال إغلاق القنصلية العامة في سيدني

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الإغلاق المحتمل للقنصلية العامة الروسية في سيدني (أستراليا) لن يمر دون رد من قبل موسكو.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي عقدته الأربعاء إن "كانبيرا تدرك أن مواصلتها السير في هذا الطريق، لن يمر دون رد من جانبنا".

وأوضحت أن الرد على الإغلاق المحتمل للقنصلية العامة سيكون في صورة اجراءات جوابية ضد السفارة الأسترالية لدى روسيا.

وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن فكرة إغلاق القنصلية العامة الروسية في أستراليا ما زالت متداولة في المجال المعلوماتي فحسب.

وفي وقت سابق، أبدت وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونغ معارضتها لمبادرة إغلاق القنصلية العامة الروسية في سيدني، وأشارت إلى أهمية الحفاظ على الاتصالات الدبلوماسية مع موسكو.

المصدر: نوفوستي