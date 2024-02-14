لأول مرة من كالينينغراد.. روسيا تشحن بحرا 26 ألف طن من القمح إلى تونس

أفادت هيئة الرقابة الزراعية الروسية بأن منطقة كاليننغراد شحنت لأول مرة، 26 ألف طن من القمح إلى تونس، وتم نقل الشحنة عن طريق البحر.

وذكرت الخدمة الصحفية للهيئة في بيان: تم لأول مرة، تصدير قمح غذائي بمقدار 26 ألف طن من أراضي منطقة كالينينغراد إلى الجمهورية التونسية عن طريق الشحن البحري”.

وأشارت إلى أنه قبل الشحن قام متخصصون من هيئة الرقابة الزراعية بفحص شحنات القمح وانتقاء العينات وإجراء جميع الفحوصات اللازمة.

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وجاء في البيان: لقد ثبت أن المنتجات الخاضعة للرقابة تلبي جميع متطلبات الصحة النباتية في تونس. وقد أصدرت الهيئة الشهادات الصحة النباتية اللازمة للقمح الغذائي الروسي.

المصدر: نوفوستي