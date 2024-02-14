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البحرين تسلم روسيا متهما بالاستيلاء على نصف مليون دولار من المودعين "فيديو"

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البحرين تسلم روسيا متهما بالاستيلاء على نصف مليون دولار من المودعين
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المتهم جميل تيميرخانوف
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بمبادرة من وزارة الداخلية لجمهورية داغستان الروسية سلمت مملكة البحرين السلطات الروسية المتهم جميل تيميرخانوف، الذي استولى على أكثر من 47 مليون روبل (513 ألف دولار) من المودعين.

وقد قام المتهم جميل تيميرخانوف (38 عاما) في الفترة من 2014-2017 بالاستيلاء على أموال المساهمين في تعاونية للإسكان، وعد من خلالها ببيع شقق في أبنية سكنية قيد الإنشاء في مدينة إزبيرباش بداغستان، في عقار رقم 70 بشارع بوشكين، حيث اختلس المشتبه به بشكل غير قانوني أكثر من 47 مليون روبل من أموال المودعين.

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وفي سياق التحقيقات والمعلومات التشغيلية التي تلقاها المكتب المركزي الوطني للإنتربول التابع لوزارة الداخلية الروسية وقسمها الإقليمي وهيئات مكتب المدعي العام الروسي، وبالتعاون الوثيق مع السلطات المختصة في روسيا، تم التنسيق مع مملكة البحرين، واعتقال تيميرخانوف على أراضيها، وتم تسليمه اليوم إلى روسيا.

وقد غادر المشتبه به البلاد، وتم وضعه على القائمة الدولية للمطلوبين عام 2021، وتم اعتقاله بعد ثلاث سنوات بموجب المادة الخاصة بالاحتيال على نطاق واسع، حيث يواجه السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، فيما يعتقد مكتب المدعي العام أن تيميرخانوف قد ارتكب جريمته مع شريك، لم يتم الكشف عن هويته بعد.

المصدر: وزارة الداخلية بجمهورية داغستان

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