قرار مصري جديد ضد المتهمين بالاستيلاء على 99 مليون جنيه من المواطنين

أمرت نيابة الأموال العامة المصرية، بتفريغ محادثات وهواتف المتهمين بالنصب على المواطنين في 99 مليون جنيه بالمنوفية والاحتيال عن طريق التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت نيابة الأموال العامة المصرية، أنها أمرت "بتفريغ محادثات وهواتف تشكيل عصابي بالمنوفية تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها في تجارة الملابس على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لكشف ملابسات الواقعة".

هذا ونجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية في كشف ملابسات ما تبلغ به قسم شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من (عدد من المواطنين يعملون بالتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي) بتضررهم من (5 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز) لقيامهم بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغت أكثر من 99 مليون جنيه مقابل شراء ملابس لتسويقها من خلال موقع التواصل الاجتماعي دون الوفاء بذلك.

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وأسفرت تحقيقات قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن "الجيزة، والمنوفية" عن تحديد أماكن تواجد المتهمين وتم ضبطهم، كما اعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقيامهم بتحصيل المبالغ المالية المشار إليها مقابل استيراد ملابس من الخارج لصالح القائمين بعمليات التسويق الإلكتروني وترويج المتهمين لنشاطهم من خلال مواقع التواصل، وعدم وفائهم بالتزاماتهم وغلق حساباتهم المستخدمة على مواقع التوصل الاجتماعي.

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المصدر: RT + وكالات