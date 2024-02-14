المتحرشون بالأطفال والمتطرفون على قائمة منع الدخول إلى كازاخستان

اعتمد البرلمان الكازاخستاني في القراءة الثانية مسودة قانون بشأن تعديلات وإضافات على قوانين تشريعية للجمهورية حول تحسين التشريعات في مجالات نظام الهجرة والقانون الجنائي.

وذكر ممثلو لجنة التشريع والإصلاح القضائي، أن المشروع سيساعد في تبسيط الرقابة على الامتثال لتشريعات البلاد في مجال الهجرة.

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ومن بين التعديلات الرئيسية "تقييد" الدخول إلى البلاد واكتساب جنسية البلاد للأجانب المدانين بارتكاب جرائم ضد السلامة الجنسية للقاصرين، فضلا عن حظر دخول البلاد للأجانب المتورطين في أنشطة تطرف أو إرهاب.

وشملت التعديلات أيضا نقطة ستجعل من الممكن حل مشكلات استخدام المستندات والوثائق المنتهية الصلاحية "في حالات الطوارئ". أيضا تحسين إجراءات قبول الجنسية واستعادة جنسية جمهورية كازاخستان.

وخلق ظروف مواتية للمهاجرين في المناطق المستقبلة للحصول على قطع الأراضي الزراعية خارج المنافسة ومن دون حق التصرف بها.

المصدر: سبوتنيك