 
مباشر

المتحرشون بالأطفال والمتطرفون على قائمة منع الدخول إلى كازاخستان

أخبار العالم

المتحرشون بالأطفال والمتطرفون على قائمة منع الدخول إلى كازاخستان
Globallookpress
مدينة أستانا عاصمة كازاخستان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wz5k

اعتمد البرلمان الكازاخستاني في القراءة الثانية مسودة قانون بشأن تعديلات وإضافات على قوانين تشريعية للجمهورية حول تحسين التشريعات في مجالات نظام الهجرة والقانون الجنائي.

وذكر ممثلو لجنة التشريع والإصلاح القضائي، أن المشروع سيساعد في تبسيط الرقابة على الامتثال لتشريعات البلاد في مجال الهجرة.

إقرأ المزيد
كازاخستان.. إلقاء القبض على شخصين حاولا تهريب المخدرات بطريقة غريبة!
كازاخستان.. إلقاء القبض على شخصين حاولا تهريب المخدرات بطريقة غريبة!

ومن بين التعديلات الرئيسية "تقييد" الدخول إلى البلاد واكتساب جنسية البلاد للأجانب المدانين بارتكاب جرائم ضد السلامة الجنسية للقاصرين، فضلا عن حظر دخول البلاد للأجانب المتورطين في أنشطة تطرف أو إرهاب.

وشملت التعديلات أيضا نقطة ستجعل من الممكن حل مشكلات استخدام المستندات والوثائق المنتهية الصلاحية "في حالات الطوارئ". أيضا تحسين إجراءات قبول الجنسية واستعادة جنسية جمهورية كازاخستان.

وخلق ظروف مواتية للمهاجرين في المناطق المستقبلة للحصول على قطع الأراضي الزراعية خارج المنافسة ومن دون حق التصرف بها.

المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟