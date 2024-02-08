كازاخستان.. إلقاء القبض على شخصين حاولا تهريب المخدرات بطريقة غريبة!

أعلنت لجنة الأمن القومي في كازاخستان أن قواتها ألقت القبض على شخصين أجنبيين في مطار أكتاو، حاولا تهريب المخدرات داخل جسميهما.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجنة:" تبين أن اللذين ألقي القبض عليهما في المطار أجنبيان، وأظهرت الأشعة السينية وجود أجسام غريبة في تجويف البطن لديهما".

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وأشار البيان إلى أنه تم إخراج 295 حاوية صغيرة تحوي على مواد مخدرة أفيونية من معدتي الشخصين المذكورين، وبلغ وزن المخدرات 2 كيلوغرام، وتم إلقاء القبض عليهما.

المصدر: سبوتنيك كازاخستان