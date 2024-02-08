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كازاخستان.. إلقاء القبض على شخصين حاولا تهريب المخدرات بطريقة غريبة!

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كازاخستان.. إلقاء القبض على شخصين حاولا تهريب المخدرات بطريقة غريبة!
Legion-Media
صورة تعبيرية
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أعلنت لجنة الأمن القومي في كازاخستان أن قواتها ألقت القبض على شخصين أجنبيين في مطار أكتاو، حاولا تهريب المخدرات داخل جسميهما.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجنة:" تبين أن اللذين ألقي القبض عليهما في المطار أجنبيان، وأظهرت الأشعة السينية وجود أجسام غريبة في تجويف البطن لديهما".

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وأشار البيان إلى أنه تم إخراج 295 حاوية صغيرة تحوي على مواد مخدرة أفيونية من معدتي الشخصين المذكورين، وبلغ وزن المخدرات 2 كيلوغرام، وتم إلقاء القبض عليهما.

المصدر: سبوتنيك كازاخستان

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