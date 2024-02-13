مجلس الأمن القومي الروسي: نظام إدارة الأسلحة النووية الأمريكية مشكوك فيه

صرح نائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي ميخائيل بوبوف بأن هناك شكوكا في نظام إدارة الأسلحة النووية الأمريكية على خلفية نقل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين إلى المستشفى.

وقال بوبوف في تصريح لصحيفة "إزفيستيا"، تعليقا على نظام إدارة الأسلحة النووية في الولايات المتحدة إن "مثل هذه الأفكار تظهر أحيانا لدى المواطنين المفكرين. حتى بعض العسكريين في الجيش الأمريكي حاولوا التشكيك في نظام نقل الصلاحيات لاستخدام الأسلحة النووية".

وأعاد المسؤول إلى الأذهان أن "الرائد هارولد هيرينغ تمت إقالته من القوات الجوية الأمريكية بعد أن سأل في أواخر عام 1973، وهو في قاعدة "فاندنبرغ" العسكرية، كيف يمكن له أن يتأكد من قانونية أمر إطلاق الصواريخ".

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وتابع بوبوف: "وصيغة سؤاله كانت كالتالي: "كيف يمكنني أن أتأكد من أن الأمر بإطلاق الصواريخ الذي تلقيته وصل من رئيس عاقل".

وجاء ذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن الافتراض بأن نظام إدارة الأسلحة النووية في الولايات المتحدة ونظام استخدامها في وضع مشكوك فيه، نظرا لردود الفعل على إخفاء البنتاغون لنقل وزير الدفاع لويد أوستين إلى المستشفى في أواخر عام 2023.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين نقل إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية بعد تشخيص سرطان البروستات لديه. ولم يتم الكشف عن الحالة الصحية للوزير إلا بعد أيام من نقله إلى المستشفى.

المصدر: نوفوستي