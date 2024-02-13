لجنة مكافحة الإرهاب الروسية: نشاط مكثف للأجهزة الأوكرانية والغربية على شبكة RuNet

أفادت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا بأن الأجهزة الخاصة الأوكرانية وأجهزة الاستخبارات الغربية كثفت من جهودها في تجنيد الإرهابيين على شبكة RuNet الروسية.

جاء ذلك على لسان رئيس اللجنة ومدير هيئة الأمن الفيدرالية FSB ألكسندر بورتنيكوف، في اجتماع عقد اليوم الثلاثاء ناقش قضايا مكافحة انتشار أيديولوجية وأفكار الإرهاب والنازية الجديدة والحركات التدميرية في الفضاء المعلوماتي.

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وتابع بورتنيكوف في افتتاح الاجتماع: "لقد كثفت التنظيمات الإرهابية، في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، من أنشطة التجنيد على الإنترنت، في محاولة للبحث عن مرتكبي الجرائم الإرهابية المحتملين والمتواطئين معهم من السكان الروس".

وأشار بورتنيكوف إلى أن أجهزة الاستخبارات الغربية ومراكز المعلومات والعمليات النفسية الأوكرانية التي تسيطر عليها تسعى إلى توريط مواطنين روس في أنشطة تخريبية وإرهابية.

وأشارت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إلى انه ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، تم منع 419 جريمة إرهابية، تم التورط بها من قبل أشخاص تم تجنيدهم وتأثروا بالدعاية المناهضة لروسيا.

المصدر: نوفوستي