الكرملين يعلق على إصدار مذكرات بحث روسية بحق مسؤولين كبار في دول البلطيق

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، تعليقا على إصدار مذكرات بحث بحق مسؤولين كبار في دول البلطيق، إن هؤلاء الأشخاص يقومون بأعمال عدائية تجاه روسيا وضد النصب التاريخية.

وأضاف بيسكوف: "يتحمل هؤلاء المسؤولية المباشرة عن القرارات التي تسيء للذاكرة التاريخية. هؤلاء الأشخاص اتخذوا ويتخذون إجراءات عدائية ضد الذاكرة التاريخية وضد روسيا الاتحادية".

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في وقت سابق من اليوم، أفادت الأنباء بأن وزارة الداخلية الروسية، أصدرت مذكرة بحث ضد رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس ووضعتها على قائمة المطلوبين بتهم جنائية.

وأعلنت وزارة الداخلية الروسية كذلك، وضع تيمار بيتركوب وزير الدولة الإستوني، في قائمة المطلوبين والملاحقين بتهم جنائية.

كما تم إدراج وزير الثقافة الليتوانية سيموناس كايريس وبعض أعضاء البرلمان في لاتفيا في قائمة المطلوبين الروسية .

المصدر: نوفوستي